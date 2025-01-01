Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Лоренцо Антонуччи
Lorenzo Antonucci
Киноафиша
Персоны
Лоренцо Антонуччи
Лоренцо Антонуччи
Lorenzo Antonucci
Дата рождения
18 августа 1977
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
6.3
Тьма человека
(2024)
5.8
Трипкий сезон
(2023)
5.4
Сделано в Нью-Джерси
(2024)
Фильмография Лоренцо Антонуччи
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2023
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
Продюсер
1
3.8
Копы в законе
Mob Cops
криминал, драма
2025, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Городские легенды: Парк кошмаров
Oak
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Тьма человека
Darkness of Man
боевик, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
5.4
Сделано в Нью-Джерси
Jersey Bred
криминал
2024, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4
Детектив Найт: Независимость
Detective Knight: Independence
боевик, триллер
2023, Канада / США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
Трипкий сезон
Trim Season
ужасы, триллер
2023, США
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667