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Ли Му-сэн
Ли Му-сэн Lee Moo-saeng
Киноафиша Персоны Ли Му-сэн

Ли Му-сэн

Lee Moo-saeng

Дата рождения
10 мая 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец

Популярные фильмы

Телефонные мошенники 6.6
Телефонные мошенники (2024)
Между сном и реальностью 6.3
Между сном и реальностью (2024)
Море Спокойствия 0.0
Море Спокойствия (2021)

Фильмография Ли Му-сэн

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 2 Сериалы 6 Актер 8
Не содержит кровь
Не содержит кровь
драма, триллер 2024, Южная Корея
Укрытие
Укрытие
триллер, детектив 2024, Южная Корея
Между сном и реальностью 6.3
Между сном и реальностью While You Were Sleeping
драма, детектив 2024, Южная Корея
Телефонные мошенники 6.6
Телефонные мошенники Simin Deok-hee
боевик, комедия, криминал 2024, Южная Корея
Маэстра
Маэстра
драма, музыка 2023, Южная Корея
Тридцать девять
Тридцать девять
драма, мелодрама 2022, Южная Корея
Море Спокойствия
Море Спокойствия
фантастика, триллер 2021, Южная Корея
Жизнь в браке
Жизнь в браке
драма, мелодрама 2020, Южная Корея
Новости о Ли Му-сэн
Группа исследователей открывает страшные тайны Луны в трейлере корейского сериала «Море Спокойствия»
Группа исследователей открывает страшные тайны Луны в трейлере корейского сериала «Море Спокойствия»
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Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
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