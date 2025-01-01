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Ли Му-сэн
Lee Moo-saeng
Киноафиша
Персоны
Ли Му-сэн
Ли Му-сэн
Lee Moo-saeng
Дата рождения
10 мая 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
6.6
Телефонные мошенники
(2024)
6.3
Между сном и реальностью
(2024)
0.0
Море Спокойствия
(2021)
Фильмография Ли Му-сэн
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Триллер
Фантастика
Год
Все
2024
2023
2022
2021
2020
Все
8
Фильмы
2
Сериалы
6
Актер
8
Не содержит кровь
драма, триллер
2024, Южная Корея
Укрытие
триллер, детектив
2024, Южная Корея
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6.3
Между сном и реальностью
While You Were Sleeping
драма, детектив
2024, Южная Корея
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6.6
Телефонные мошенники
Simin Deok-hee
боевик, комедия, криминал
2024, Южная Корея
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Маэстра
драма, музыка
2023, Южная Корея
Тридцать девять
драма, мелодрама
2022, Южная Корея
Море Спокойствия
фантастика, триллер
2021, Южная Корея
Жизнь в браке
драма, мелодрама
2020, Южная Корея
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Новости о Ли Му-сэн
Группа исследователей открывает страшные тайны Луны в трейлере корейского сериала «Море Спокойствия»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
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«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
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