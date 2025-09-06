Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
1 постер
Киноафиша
Сериалы
Аферисты по-корейски
Аферисты по-корейски (2025 - …)
The Confidence Man KR
18+
комедия
боевик
криминал
Год выпуска
2025
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Coupang Play
Продолжительность сериала
60 минут
О чем сериал
Троица обаятельных аферистов наказывает преступников и мошенников, ушедших от правосудия.
Развернуть
В ролях
В ролях
Пак Хи-сун
Пак Мин-ён
Хён Бон-щик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Аферисты по-корейски»
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
6 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
1 эпизод
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают
По какой книге снят сериал «Этерна»? Впереди еще 16 томов — а может даже и сезонов
Для Японии выглядит слишком безлюдно, не находите? Где снимали 3 сезон сериала «Алиса в Пограничье»
«После этих слов я плакал»: свою кошмарную судьбу Заворотнюк напророчила еще в начале страшной болезни — знала, что шансов нет
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)
Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя
2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара»)
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667