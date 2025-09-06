Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Аферисты по-корейски
1 постер
Киноафиша Сериалы Аферисты по-корейски

Аферисты по-корейски (2025 - …)

The Confidence Man KR 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Coupang Play
Продолжительность сериала 60 минут

О чем сериал

Троица обаятельных аферистов наказывает преступников и мошенников, ушедших от правосудия.

В ролях
В ролях
Пак Хи-сун
Пак Мин-ён
Хён Бон-щик
Хён Бон-щик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Аферисты по-корейски»

Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Аферисты по-корейски - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают
По какой книге снят сериал «Этерна»? Впереди еще 16 томов — а может даже и сезонов
Для Японии выглядит слишком безлюдно, не находите? Где снимали 3 сезон сериала «Алиса в Пограничье»
«После этих слов я плакал»: свою кошмарную судьбу Заворотнюк напророчила еще в начале страшной болезни — знала, что шансов нет
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)
Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя
2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара»)
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше