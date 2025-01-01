Меню
О персоне
Фильмография
Евгений Кутянин
Киноафиша
Персоны
Евгений Кутянин
Евгений Кутянин
Дата рождения
29 августа 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
В каком театре играет
МТЮЗ
Развернуть
Популярные фильмы
0.0
ГДР
(2023)
0.0
Последнее желание
(2025)
Фильмография Евгений Кутянин
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Последнее желание
мелодрама
2025, Россия
ГДР
детектив, исторический, драма
2023, Россия
