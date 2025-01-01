Меню
Четвероногая ворона
Билеты от 2500₽
Киноафиша Четвероногая ворона

Спектакль Четвероногая ворона

Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Четвероногая ворона: спектакль по Д. Хармсу в МТЮЗе

МТЮЗ представляет уникальную постановку для зрителей, которые ценят абсурдный и ироничный мир Даниила Хармса. В этом спектакле вы сможете увидеть, насколько правдоподобно выглядит абсурд и как фантасмагорично переплетается проза жизни.

О чем спектакль?

Спектакль "Четвероногая ворона" погружает зрителей в нелепый, но до боли знакомый мир Хармса. Здесь вы столкнетесь с хулиганством и невероятным смехом, которые являются неотъемлемой частью хармсовской эстетики. Каждый персонаж, каждая ситуация — это отражение чуда и абсурда нашей повседневной жизни.

Особенности и интерпретация

В этой постановке вы увидите, как кошка по дороге не только идет, но и плавно летит по воздуху — это один из множества абсурдных моментов, которые сделают спектакль живым и запоминающимся. Спектакль является выдающимся примером театрального искусства, которое заставляет зрителей думать и смеяться одновременно.

Зачем стоит посетить спектакль?

Для ценителей театра, "Четвероногая ворона" станет ярким событием. Она предлагает насладиться оригинальным подходом к классике, а также встретить мир, в котором мечты и реальность переплетаются в один клубок абсурда.

Не упустите возможность увидеть этот хулиганский и смешной спектакль, который точно оставит яркое впечатление!

Режиссер
Павел Артемьев
Павел Артемьев
В ролях
Марина Ворожищева
Марина Ворожищева
Арина Борисова
Олег Ребров
Всеволод Володин
Искандер Шайхутдинов

Купить билет на спектакль Четвероногая ворона

Январь
2 января пятница
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2500 ₽

Фотографии

Четвероногая ворона Четвероногая ворона Четвероногая ворона Четвероногая ворона Четвероногая ворона

