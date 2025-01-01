Меню
Бесконечная история
Билеты от 1300₽
Киноафиша Бесконечная история

Спектакль Бесконечная история

Постановка
МТЮЗ 12+
Продолжительность 175 минут
Возраст 12+
Билеты от 1300₽

О спектакле

Бесконечная история. Театральная фантазия на сцене МТЮЗа

В бескрайней стране Фантазии поселилась печаль. Её королева больна неизвестной болезнью, и силы покидают её день за днём. Леса и просторы, волшебные жители исчезают без следа, поглощаемые Ничто. Мир гаснет, а спасение укрыто в мечтах далёкого существа.

Сюжет и смысл

Это непредсказуемая, невероятно красивая и немного печальная история о том, как трудно преодолевать неизвестность, обходя Ничто, страхи и сомнения. В бесчисленных приключениях герою нужны друзья, и трогательные, отважные существа пускаются с ним в опасный путь к границам мира. Миру нужны смельчаки, готовые идти вперёд без надежды, движимые только любовью и стремлением спасти жизнь.

Команда постановки

  • Режиссер: Андрей Гончаров
  • Художник: Сергей Илларионов
  • Саунд-дизайнер: Григорий Шмидко
  • Художник по свету: Алексей Попов
  • Медиахудожник: Роман Пугач
  • Автор инсценировки: Надежда Толубеева
  • Ассистент художника: Екатерина Малинина

Действующие лица и исполнители

  • Бастиан Бальтазар Букс, Глаз Эргамуль: Дмитрий Агафонов
  • Скалоедка, Королева, Пурпурный буйвол, Уиулала: София Сливина
  • Кореандр, Сайрон, Эргамуль Многий, Старик из странствующей горы: Илья Смирнов
  • Атрей, Ночной Альб: Сергей Волков
  • Врач, Жительница травяного моря, Ургл, Княгиня Мрака: Евгения Михеева
  • Скалоед, Артакс, Фухур: Евгений Кутянин
  • Блуждающий огонёк, Старая, Нос Эргамуль и Рот Эргамуль, Гморк: Леонид Кондрашов
  • Врач, Древняя Морла, Энгивук: Искандер Шайхутдинов
  • Чернильный человечек, Глаз Эргамуль: Вадим Соснин
  • Жители Травяного моря, тролли, ветра, невидимые силы и прочие обитатели Фантазии: все

Этот спектакль исследует важные темы дружбы, смелости и борьбы за свет в самые темные времена. Не упустите возможность увидеть «Бесконечную историю» на сцене!

Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Дмитрий Агафонов
Илья Смирнов
Сергей Волков
Евгений Кутянин
Искандер Шайхутдинов

Купить билет на спектакль Бесконечная история

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
18:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1300 ₽
6 января вторник
15:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1300 ₽

Фотографии

Бесконечная история Бесконечная история Бесконечная история Бесконечная история Бесконечная история Бесконечная история Бесконечная история Бесконечная история

