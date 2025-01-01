Спектакль Бесконечная история

Бесконечная история. Театральная фантазия на сцене МТЮЗа
В бескрайней стране Фантазии поселилась печаль. Её королева больна неизвестной болезнью, и силы покидают её день за днём. Леса и просторы, волшебные жители исчезают без следа, поглощаемые Ничто. Мир гаснет, а спасение укрыто в мечтах далёкого существа.
Сюжет и смысл
Это непредсказуемая, невероятно красивая и немного печальная история о том, как трудно преодолевать неизвестность, обходя Ничто, страхи и сомнения. В бесчисленных приключениях герою нужны друзья, и трогательные, отважные существа пускаются с ним в опасный путь к границам мира. Миру нужны смельчаки, готовые идти вперёд без надежды, движимые только любовью и стремлением спасти жизнь.
Команда постановки
- Режиссер: Андрей Гончаров
- Художник: Сергей Илларионов
- Саунд-дизайнер: Григорий Шмидко
- Художник по свету: Алексей Попов
- Медиахудожник: Роман Пугач
- Автор инсценировки: Надежда Толубеева
- Ассистент художника: Екатерина Малинина
Действующие лица и исполнители
- Бастиан Бальтазар Букс, Глаз Эргамуль: Дмитрий Агафонов
- Скалоедка, Королева, Пурпурный буйвол, Уиулала: София Сливина
- Кореандр, Сайрон, Эргамуль Многий, Старик из странствующей горы: Илья Смирнов
- Атрей, Ночной Альб: Сергей Волков
- Врач, Жительница травяного моря, Ургл, Княгиня Мрака: Евгения Михеева
- Скалоед, Артакс, Фухур: Евгений Кутянин
- Блуждающий огонёк, Старая, Нос Эргамуль и Рот Эргамуль, Гморк: Леонид Кондрашов
- Врач, Древняя Морла, Энгивук: Искандер Шайхутдинов
- Чернильный человечек, Глаз Эргамуль: Вадим Соснин
- Жители Травяного моря, тролли, ветра, невидимые силы и прочие обитатели Фантазии: все
Этот спектакль исследует важные темы дружбы, смелости и борьбы за свет в самые темные времена. Не упустите возможность увидеть «Бесконечную историю» на сцене!