Спектакль Бесконечная история

Бесконечная история. Театральная фантазия на сцене МТЮЗа

В бескрайней стране Фантазии поселилась печаль. Её королева больна неизвестной болезнью, и силы покидают её день за днём. Леса и просторы, волшебные жители исчезают без следа, поглощаемые Ничто. Мир гаснет, а спасение укрыто в мечтах далёкого существа.

Сюжет и смысл

Это непредсказуемая, невероятно красивая и немного печальная история о том, как трудно преодолевать неизвестность, обходя Ничто, страхи и сомнения. В бесчисленных приключениях герою нужны друзья, и трогательные, отважные существа пускаются с ним в опасный путь к границам мира. Миру нужны смельчаки, готовые идти вперёд без надежды, движимые только любовью и стремлением спасти жизнь.

Команда постановки

Режиссер: Андрей Гончаров

Андрей Гончаров Художник: Сергей Илларионов

Сергей Илларионов Саунд-дизайнер: Григорий Шмидко

Григорий Шмидко Художник по свету: Алексей Попов

Алексей Попов Медиахудожник: Роман Пугач

Роман Пугач Автор инсценировки: Надежда Толубеева

Надежда Толубеева Ассистент художника: Екатерина Малинина

Действующие лица и исполнители

Бастиан Бальтазар Букс, Глаз Эргамуль: Дмитрий Агафонов

Дмитрий Агафонов Скалоедка, Королева, Пурпурный буйвол, Уиулала: София Сливина

София Сливина Кореандр, Сайрон, Эргамуль Многий, Старик из странствующей горы: Илья Смирнов

Илья Смирнов Атрей, Ночной Альб: Сергей Волков

Сергей Волков Врач, Жительница травяного моря, Ургл, Княгиня Мрака: Евгения Михеева

Евгения Михеева Скалоед, Артакс, Фухур: Евгений Кутянин

Евгений Кутянин Блуждающий огонёк, Старая, Нос Эргамуль и Рот Эргамуль, Гморк: Леонид Кондрашов

Леонид Кондрашов Врач, Древняя Морла, Энгивук: Искандер Шайхутдинов

Искандер Шайхутдинов Чернильный человечек, Глаз Эргамуль: Вадим Соснин

Вадим Соснин Жители Травяного моря, тролли, ветра, невидимые силы и прочие обитатели Фантазии: все

Этот спектакль исследует важные темы дружбы, смелости и борьбы за свет в самые темные времена. Не упустите возможность увидеть «Бесконечную историю» на сцене!