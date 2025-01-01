Меню
Бенедикте Хансен
Benedikte Hansen
Бенедикте Хансен
Benedikte Hansen
Дата рождения
24 сентября 1958
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Копенгаген, Датское королевство
Спецподразделение
Правительство
Школа медсестер
Фильмография Бенедикте Хансен
Школа медсестер
драма
2018, Дания
Правительство
драма
2010, Дания
Спецподразделение
драма, криминал
2000, Дания/Швеция
