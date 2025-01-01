Меню
О персоне
Фильмография
Йенс Йорген Споттаг
Jens Jørn Spottag
Йенс Йорген Споттаг
Jens Jørn Spottag
Дата рождения
13 декабря 1957
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Оддер, Дания
Популярные фильмы
6.8
Два мира
(2008)
6.3
Идиоты
(1998)
5.6
Может быть, Малыш 2
(2024)
Фильмография Йенс Йорген Споттаг
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Год
Все
2024
2021
2018
2014
2008
2004
1998
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Актер
7
5.6
Может быть, Малыш 2
Bytte bytte baby 2
комедия
2024, Дания
5.1
Зимние каникулы: Магический отель
Familien Jul og nissehotellet
семейный
2021, Дания
Школа медсестер
драма
2018, Дания
Наследие
драма
2014, Дания
6.8
Два мира
To verdener / World's apart
драма
2008, Дания
Орел: Криминальная одиссея
драма, криминал, детектив
2004, Дания
6.3
Идиоты
Idioterne
драма
1998, Дания
