Йенс Йорген Споттаг Jens Jørn Spottag
Киноафиша Персоны Йенс Йорген Споттаг

Йенс Йорген Споттаг

Jens Jørn Spottag

Дата рождения
13 декабря 1957
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Оддер, Дания

Популярные фильмы

Два мира 6.8
Два мира (2008)
Идиоты 6.3
Идиоты (1998)
Может быть, Малыш 2 5.6
Может быть, Малыш 2 (2024)

Фильмография Йенс Йорген Споттаг

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 4 Сериалы 3 Актер 7
Может быть, Малыш 2 5.6
Может быть, Малыш 2 Bytte bytte baby 2
комедия 2024, Дания
Зимние каникулы: Магический отель 5.1
Зимние каникулы: Магический отель Familien Jul og nissehotellet
семейный 2021, Дания
Школа медсестер
Школа медсестер
драма 2018, Дания
Наследие
Наследие
драма 2014, Дания
Два мира 6.8
Два мира To verdener / World's apart
драма 2008, Дания
Орел: Криминальная одиссея
Орел: Криминальная одиссея
драма, криминал, детектив 2004, Дания
Идиоты 6.3
Идиоты Idioterne
драма 1998, Дания
