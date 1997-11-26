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Бела Габор Ленц
Béla Gabor Lenz
Киноафиша
Персоны
Бела Габор Ленц
Бела Габор Ленц
Béla Gabor Lenz
Дата рождения
26 ноября 1997
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Дуйсбург, Германия
Популярные фильмы
6.0
Хаген. В долине Нибелунгов
(2024)
0.0
Жить
(2020)
Фильмография Бела Габор Ленц
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мистика
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2020
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6
Хаген. В долине Нибелунгов
Hagen - Im Tal der Nibelungen
боевик, драма, фэнтези
2024, Чехия / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Жить
драма, ужасы, мистика
2020, Германия
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