В ролях
Chen Emilie Yan
Staatsanwältin Seyo Kim
Арнд Клавиттер
Oberstaatsanwalt Forch
Себастьян Урцендовски
Oberstaatsanwalt Quant
Jean Philippe Kodjo Adabra
Dr. Paolo Albasini
Kathrin Angerer
Anwältin Haas
Сюзанна Бредехёфт
Teamleiterin
Marc Fischer
1. LKA Beamter
Markus Friedmann
Wirtschaftler
Petra Hartung
OstA'In Kessler
Alain Kappel
Emmanuel Bela
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Faraz Shariat
Сценарист
Claudia Schaefer, Sun-Ju Choi, Jee-Un Kim
Композитор
Gabríel Ólafs
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
15 февраля 2026
Производство
Jünglinge Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ARTE
Другие названия
Staatsschutz, Prosecution, Powództwo