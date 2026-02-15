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Постер фильма Prosecution
7.5
Киноафиша Фильмы Prosecution
7.5

Prosecution

, 2026
Staatsschutz
Германия / драма, триллер
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Постер фильма Prosecution
7.5
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Chen Emilie Yan
Staatsanwältin Seyo Kim
Юлия Йенч
Юлия Йенч
Anwältin Alexandra Tiedemann
Алев Ирмак
Ayten Alican
Арнд Клавиттер
Oberstaatsanwalt Forch
Себастьян Урцендовски
Oberstaatsanwalt Quant
Jean Philippe Kodjo Adabra
Dr. Paolo Albasini
Kathrin Angerer
Anwältin Haas
Сюзанна Бредехёфт
Teamleiterin
Marc Fischer
1. LKA Beamter
Markus Friedmann
Wirtschaftler
Petra Hartung
OstA'In Kessler
Alain Kappel
Emmanuel Bela
Режиссер Faraz Shariat
Сценарист Claudia Schaefer, Sun-Ju Choi, Jee-Un Kim
Композитор Gabríel Ólafs
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 15 февраля 2026
Дата выхода
27 августа 2026 Германия
Производство Jünglinge Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ARTE
Другие названия
Staatsschutz, Prosecution, Powództwo

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о фильме

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