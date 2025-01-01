Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Арден Чо
Arden Cho
Арден Чо
Arden Cho
Дата рождения
16 августа 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Амарилло, США
Популярные фильмы
8.6
Кейпоп-охотницы на демонов
(2025)
Билеты
0.0
Путь к партнерству
(2022)
Фильмография Арден Чо
8.6
Кейпоп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
боевик, приключения, анимация
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
Путь к партнерству
драма
2022, США
Новости о Арден Чо
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «Прочь» и другие новинки этой недели
«Меня били, привязывали к машине тросом и таскали»: куда пропала эффектная блондинка из сериала «След»
Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?
Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
