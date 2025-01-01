Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»

Люцифер вернется, Чарли снова во главе Ада:собрали все, что известно о 3 сезоне «Отеля Хазбин» и дате премьеры

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

«Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон

«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище

«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР

Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей