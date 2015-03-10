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Постер сериала Ой, ма-моч-ки!
1 постер
Киноафиша Сериалы Ой, ма-моч-ки!

Ой, ма-моч-ки! (2015 - 2018)

Oj, ma-moch-ki! 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут

О чем сериал

Вера Михайловна работает заведующей отделением патологии в одном из городских родильных домов. Это очень непростая и очень ответственная работа – помогать будущим мамам произвести на свет здоровых и счастливых малышей. Тем более, что мама маме рознь: кто-то из пациенток Веры Михайловны состоит в законном браке и счастливо ждёт прибавления в семействе, кто-то желает родить ребенка несмотря на хрупкое здоровье или сопротивление родных, а кто-то очень одинок и всерьез помышляет об отказе от первенца… У всех будущих мам есть своя история – трогательная и волнительная, радостная или печальная, но обязательно полная надежды.

В ролях
В ролях
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Вера Полякова
Александр Пашков
Александр Пашков
Александра Назарова
Александра Назарова
Александр Макогон
Александр Макогон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Ой, ма-моч-ки! - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
Ой, ма-моч-ки! - Сезон 2 Сезон 2
2018, 8 эпизодов
 
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