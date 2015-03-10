Вера Михайловна работает заведующей отделением патологии в одном из городских родильных домов. Это очень непростая и очень ответственная работа – помогать будущим мамам произвести на свет здоровых и счастливых малышей. Тем более, что мама маме рознь: кто-то из пациенток Веры Михайловны состоит в законном браке и счастливо ждёт прибавления в семействе, кто-то желает родить ребенка несмотря на хрупкое здоровье или сопротивление родных, а кто-то очень одинок и всерьез помышляет об отказе от первенца… У всех будущих мам есть своя история – трогательная и волнительная, радостная или печальная, но обязательно полная надежды.