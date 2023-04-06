Подрыв
– 1945 год. Еще не закончилась Вторая мировая война, а на территории освобожденной Беларуси разворачиваются работы по масштабной очистке территорий от наследия войны – неразорвавшихся мин и снарядов, оставшихся в земле на месте боевых действий. Для того, чтобы очистить территории, из числа подростков-добровольцев создаются отряды ОСОАВИАХИМа. Именно здесь встречаются наши герои – молодые девушки и парни, которые мечтают внести свой вклад в возвращение своей родины к мирной жизни. Пройдя всего лишь недельные курсы подготовки, они отправляются на опасную работу – собственноручное разминирование территорий, на которых еще совсем недавно разворачивались ожесточенные бои. Разминерские будни для этих молодых людей оказываются не менее опасны, чем недавние боевые действия. Но главной неожиданностью становится то, что их командир, которому они всецело доверяли, оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. Как сложится судьба героев и какое решение примет каждый из них в связи с открывшейся им страшной правдой?..
Авторизация по e-mail