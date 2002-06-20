Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Дэвид Яконо
David Iacono
Киноафиша
Персоны
Дэвид Яконо
Дэвид Яконо
David Iacono
Дата рождения
20 июня 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
7.4
Мир Юрского периода: Возрождение
(2025)
Билеты
5.6
Улица страха: Королева красоты
(2025)
0.0
То лето, когда я похорошела
(2022)
Фильмография Дэвид Яконо
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Мелодрама
Мистика
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2022
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
7.4
Мир Юрского периода: Возрождение
Jurassic World: Rebirth
боевик, приключения, фантастика
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
5.6
Улица страха: Королева красоты
Fear Street: Prom Queen
ужасы, детектив, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Детективы с того света
ужасы, мистика
2024, США
То лето, когда я похорошела
драма, мелодрама
2022, США
Новости о Дэвид Яконо
Убийца с топором охотится на школьников в трейлере хоррора «Улица страха: Королева выпускного»
Появилась информация о сюжете «Мира Юрского периода 4»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667