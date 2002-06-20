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Дэвид Яконо
Дэвид Яконо David Iacono
Киноафиша Персоны Дэвид Яконо

Дэвид Яконо

David Iacono

Дата рождения
20 июня 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
Мир Юрского периода: Возрождение (2025)
Улица страха: Королева красоты 5.6
Улица страха: Королева красоты (2025)
То лето, когда я похорошела 0.0
То лето, когда я похорошела (2022)

Фильмография Дэвид Яконо

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 2 Сериалы 2 Актер 4
Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
Мир Юрского периода: Возрождение Jurassic World: Rebirth
боевик, приключения, фантастика 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Улица страха: Королева красоты 5.6
Улица страха: Королева красоты Fear Street: Prom Queen
ужасы, детектив, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Детективы с того света
Детективы с того света
ужасы, мистика 2024, США
То лето, когда я похорошела
То лето, когда я похорошела
драма, мелодрама 2022, США
Новости о Дэвид Яконо
Убийца с топором охотится на школьников в трейлере хоррора «Улица страха: Королева выпускного»
Убийца с топором охотится на школьников в трейлере хоррора «Улица страха: Королева выпускного»
Появилась информация о сюжете «Мира Юрского периода 4»
Появилась информация о сюжете «Мира Юрского периода 4»
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