О персоне
Фильмография
Мария Федорко
Mariya Fedorko
Мария Федорко
Мария Федорко
Mariya Fedorko
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Лотерея
(2025)
0.0
Мой любимый Раджа
(2024)
0.0
Цыганское счастье
(2016)
Фильмография Мария Федорко
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2021
2016
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
6.2
Лотерея
Lotereya
комедия
2025, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Мой любимый Раджа
мелодрама
2024, Россия
Срок давности
мелодрама
2021, Россия
Цыганское счастье
драма, мелодрама
2016, Россия
