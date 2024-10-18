Милая и скромная учительница английского языка Елена живёт в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно, будто она – просто удобная вещь. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерской охотой, Елена тащит семью на себе. Всё, о чём она мечтает – это рождение ребёнка, но Виктор хочет жить для себя. В город приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так – здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена, а вскоре помогает ему отыскать фамильный дом. Они влюбляются друг в друга, но на их пути встают испытания в виде Виктора, пропажи бабушки Раджа и его ареста…