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Постер сериала Мой любимый Раджа
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Киноафиша Сериалы Мой любимый Раджа

Мой любимый Раджа (2024 - …)

Moj lyubimyj Radzha 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Милая и скромная учительница английского языка Елена живёт в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно, будто она – просто удобная вещь. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерской охотой, Елена тащит семью на себе. Всё, о чём она мечтает – это рождение ребёнка, но Виктор хочет жить для себя. В город приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так – здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена, а вскоре помогает ему отыскать фамильный дом. Они влюбляются друг в друга, но на их пути встают испытания в виде Виктора, пропажи бабушки Раджа и его ареста…

В ролях
В ролях
Рамзес Джабраилов
Дана Абызова
Дана Абызова
Артём Карасев
Артём Карасев
Марина Вайнбранд
Мария Федорко
Юлия Кинеберг
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Мой любимый Раджа - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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