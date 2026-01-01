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Ли Га-рён Lee Ga-Ryeong
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Ли Га-рён

Lee Ga-Ryeong

Дата рождения
2 октября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Повелитель солнца 7.8
Повелитель солнца (2013)
Призрак 7.7
Призрак (2012)
Вы окружены 7.5
Вы окружены (2014)

Фильмография Ли Га-рён

Детектив-миллионник
Детектив-миллионник
криминал, триллер, детектив 2026, Тайвань
Дорогой Хон-нан 7.5
Дорогой Хон-нан
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Бумажная луна 7.3
Бумажная луна
драма, триллер, дорама 2023, Южная Корея
Любовь… А также брак и развод 6.5
Любовь… А также брак и развод
драма, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Внутренняя красота 7.4
Внутренняя красота
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Коварная дамочка 7.3
Коварная дамочка
комедия, мелодрама, дорама 2014, Южная Корея
Глаза ангела 7.2
Глаза ангела
драма, мелодрама, дорама 2014, Южная Корея
Вы окружены 7.5
Вы окружены
боевик, мелодрама, комедия, дорама 2014, Южная Корея
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