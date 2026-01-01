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О персоне
Фильмография
Ли Га-рён
Lee Ga-Ryeong
Киноафиша
Персоны
Ли Га-рён
Ли Га-рён
Lee Ga-Ryeong
Дата рождения
2 октября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Повелитель солнца
(2013)
7.7
Призрак
(2012)
7.5
Вы окружены
(2014)
Фильмография Ли Га-рён
Детектив-миллионник
криминал, триллер, детектив
2026, Тайвань
7.5
Дорогой Хон-нан
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
7.3
Бумажная луна
драма, триллер, дорама
2023, Южная Корея
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6.5
Любовь… А также брак и развод
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.4
Внутренняя красота
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
7.3
Коварная дамочка
комедия, мелодрама, дорама
2014, Южная Корея
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7.2
Глаза ангела
драма, мелодрама, дорама
2014, Южная Корея
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•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Вы окружены
боевик, мелодрама, комедия, дорама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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