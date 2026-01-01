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Экин Чэн
Ekin Cheng
Киноафиша
Персоны
Экин Чэн
Экин Чэн
Ekin Cheng
Дата рождения
4 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Гонконг, Китай
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Служители зла
(1993)
6.1
Близость
(2008)
6.1
Эффект близнецов
(2003)
Фильмография Экин Чэн
Детектив-миллионник
криминал, триллер, детектив
2026, Тайвань
5.6
Властелины стихий 2
Fung wan II
боевик, фэнтези
2009, Гонконг
6.1
Близость
Chan mat
мелодрама, драма
2008, Гонконг
6.1
Эффект близнецов
Chin gei bin
боевик, комедия, ужасы, приключения
2003, Гонконг
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6.4
Служители зла
Yi tin to lung gei: Moh gaau gaau jue
боевик, фэнтези, исторический
1993, Гонконг
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