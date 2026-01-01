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Экин Чэн Ekin Cheng
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Экин Чэн

Ekin Cheng

Дата рождения
4 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Гонконг, Китай
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Романтический герой

Популярные фильмы

Служители зла 6.4
Служители зла (1993)
Близость 6.1
Близость (2008)
Эффект близнецов 6.1
Эффект близнецов (2003)

Фильмография Экин Чэн

Детектив-миллионник
Детектив-миллионник
криминал, триллер, детектив 2026, Тайвань
Властелины стихий 2 5.6
Властелины стихий 2 Fung wan II
боевик, фэнтези 2009, Гонконг
Близость 6.1
Близость Chan mat
мелодрама, драма 2008, Гонконг
Эффект близнецов 6.1
Эффект близнецов Chin gei bin
боевик, комедия, ужасы, приключения 2003, Гонконг
Служители зла 6.4
Служители зла Yi tin to lung gei: Moh gaau gaau jue
боевик, фэнтези, исторический 1993, Гонконг
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