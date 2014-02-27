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Киноафиша Сериалы Коварная дамочка

Коварная дамочка (2014 - 2014)

Angkeumhan dolsingnyeo 16+
Год выпуска 2014
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
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О чем сериал

Сериал «Коварная дамочка» – это корейская романтическая комедия о девушке, которая слишком серьезно подходит к выбору мужа. На А-ра – умная и сообразительная дама, которая с детства прислушивалась к советам старших. По настоянию матери она вышла замуж за лучшего студента курса и компьютерного гения Ча Чон-у. Однако парень не оправдал ее надежд. Прожив с ним в бедности четыре года, героиня решает развестись. Но вот беда: сразу после расставания Чон-У неожиданно становится миллионером. А-ра намерена его вернуть.

В ролях
В ролях
Ким Мён-су
Ин Гё-джин
Со Ган-джун
Ким Ын-су
Ли Мин-джон
Чу Сан-ук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Коварная дамочка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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