Сериал «Коварная дамочка» – это корейская романтическая комедия о девушке, которая слишком серьезно подходит к выбору мужа. На А-ра – умная и сообразительная дама, которая с детства прислушивалась к советам старших. По настоянию матери она вышла замуж за лучшего студента курса и компьютерного гения Ча Чон-у. Однако парень не оправдал ее надежд. Прожив с ним в бедности четыре года, героиня решает развестись. Но вот беда: сразу после расставания Чон-У неожиданно становится миллионером. А-ра намерена его вернуть.