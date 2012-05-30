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Постер сериала Призрак
Постер сериала Призрак
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Призрак

Призрак (2012 - 2012)

Ghost 18+
Год выпуска 2012
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 21 час 40 минут

О чем сериал

Сын высокопоставленного полицейского Ким У-хён с блеском окнчил академию и устроился в Отдел кибербезопасности. В составе международной группы герой помогает ловить преступников из даркнета, но во время очередной операции неуловимый хакер по кличке Аид уничтожает важные цифровые улики, подрывая авторитет корейской полиции. Теперь скорейший арест невидимки становится для команды У-хёна делом чести. След Аида приводит в квартиру известной актрисы Шин Хён-джон. Перед приездом группы звезда падает из окна высотки. По официальной версии, народная любимица покончила с собой после жесткого кибербуллинга на фоне секс-скандала. Но наш герой точно знает, что в деле замешан хакер-фантом.

В ролях
В ролях
Со Джи-соп
Ли Ён-хи
Юн Джи-хе
Ом Ги-джун
Сон Ха-юн
Чхве Джон-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Призрак - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 20 эпизодов
 
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