Сын высокопоставленного полицейского Ким У-хён с блеском окнчил академию и устроился в Отдел кибербезопасности. В составе международной группы герой помогает ловить преступников из даркнета, но во время очередной операции неуловимый хакер по кличке Аид уничтожает важные цифровые улики, подрывая авторитет корейской полиции. Теперь скорейший арест невидимки становится для команды У-хёна делом чести. След Аида приводит в квартиру известной актрисы Шин Хён-джон. Перед приездом группы звезда падает из окна высотки. По официальной версии, народная любимица покончила с собой после жесткого кибербуллинга на фоне секс-скандала. Но наш герой точно знает, что в деле замешан хакер-фантом.