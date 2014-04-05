В юности Юн Су-ван и Пак Дон-чжу были влюблены друг в друга, но из-за тяжелой семейной ситуации им пришлось расстаться. Юн Су-ван потеряла зрение, которое удалось вернуть благодаря операции по пересадке роговицы. После пройденных испытаний девушка принимает решение стать спасателем. Теперь отважного спасателя Юн Су-ван знают не только в пожарной службе, но и в местной больнице. А в это время ее первая любовь Пак Дон-чжу получил профессию врача, став успешным хирургом. И вот спустя 12 лет судьба подарила бывшим влюбленным новую встречу.