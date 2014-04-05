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Постер сериала Глаза ангела
Постер сериала Глаза ангела
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Глаза ангела

Глаза ангела (2014 - 2014)

Enjelaijeu 18+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 23 часа 20 минут

О чем сериал

В юности Юн Су-ван и Пак Дон-чжу были влюблены друг в друга, но из-за тяжелой семейной ситуации им пришлось расстаться. Юн Су-ван потеряла зрение, которое удалось вернуть благодаря операции по пересадке роговицы. После пройденных испытаний девушка принимает решение стать спасателем. Теперь отважного спасателя Юн Су-ван знают не только в пожарной службе, но и в местной больнице. А в это время ее первая любовь Пак Дон-чжу получил профессию врача, став успешным хирургом. И вот спустя 12 лет судьба подарила бывшим влюбленным новую встречу.

В ролях
В ролях
Кан Ха-ныль
Ким Джи-сок
Квон Хэ-хё
Щин Хе-сон
Ку Хе-сон
Ли Сан-юн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Глаза ангела - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 20 эпизодов
 
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