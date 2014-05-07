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Киноафиша Сериалы Вы окружены

Вы окружены (2014 - 2014)

You're All Surrounded 16+
Год выпуска 2014
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
О чем сериал

С сегодняшнего дня полицейский участок в элитном районе объявлен «аварийным» — на службу поступили новобранцы! Выпускники полицейской академии полны энергии и желания покарать злодеев, хотя оказались здесь по разным причинам. Недотёпа Джи Гук перевелся из патрульных, красавчик из богатой семьи Пак Те-иль решил, что быть детективом — это весело, загадочный и молчаливый Ын Дэ-Гу движим целью найти и отомстить убийце матери, и только девушка О Су-сон восхищается службой в полиции. Их наставник Со Пан-сок не жаждет возиться с молодёжью, но понимает, что без его руководства эта четвёрка разнесёт весь Сеул.
 

В ролях
В ролях
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Чха Сын-вон
Чха Сын-вон
Лим Вон-хи
Чон Дон-хван
Со И-сук
Ли Сын-ги
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вы окружены - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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