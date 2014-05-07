С сегодняшнего дня полицейский участок в элитном районе объявлен «аварийным» — на службу поступили новобранцы! Выпускники полицейской академии полны энергии и желания покарать злодеев, хотя оказались здесь по разным причинам. Недотёпа Джи Гук перевелся из патрульных, красавчик из богатой семьи Пак Те-иль решил, что быть детективом — это весело, загадочный и молчаливый Ын Дэ-Гу движим целью найти и отомстить убийце матери, и только девушка О Су-сон восхищается службой в полиции. Их наставник Со Пан-сок не жаждет возиться с молодёжью, но понимает, что без его руководства эта четвёрка разнесёт весь Сеул.

