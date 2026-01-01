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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Эдисон Ван
Edison Wang
Киноафиша
Персоны
Эдисон Ван
Эдисон Ван
Edison Wang
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Печальная история
(2021)
6.8
Эпицентр бури
(2023)
0.0
Детектив-миллионник
(2026)
Фильмография Эдисон Ван
Детектив-миллионник
криминал, триллер, детектив
2026, Тайвань
6.8
Эпицентр бури
Yi qi
драма
2023, Тайвань
Смотреть трейлер
8
Печальная история
драма, мелодрама
2021, Тайвань
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