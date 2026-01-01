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Эдисон Ван Edison Wang
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Эдисон Ван

Edison Wang

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Печальная история 8.0
Печальная история (2021)
Эпицентр бури 6.8
Эпицентр бури (2023)
Детектив-миллионник 0.0
Детектив-миллионник (2026)

Фильмография Эдисон Ван

Детектив-миллионник
Детектив-миллионник
криминал, триллер, детектив 2026, Тайвань
Эпицентр бури 6.8
Эпицентр бури Yi qi
драма 2023, Тайвань
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Печальная история 8
Печальная история
драма, мелодрама 2021, Тайвань
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