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Мэтт Бидел
Matt Biedel
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Персоны
Мэтт Бидел
Мэтт Бидел
Matt Biedel
Дата рождения
24 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Жизнь Чака
(2024)
6.2
Клуб полуночников
(2022)
5.3
Забытый Феникс
(2017)
Фильмография Мэтт Бидел
7.6
Жизнь Чака
The Life of Chuck
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Клуб полуночников
ужасы, триллер, драма, детектив
2022, США
5.3
Забытый Феникс
Phoenix Forgotten
ужасы, фантастика, триллер, детектив
2017, США
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Новости о Мэтт Бидел
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