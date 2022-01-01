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Вера Шер
Вера Шер
О персоне
Вера Шер
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Дата рождения
27 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Веры Шер
Родилась 27 января 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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