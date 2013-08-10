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Киноафиша Сериалы Иллюзия счастья

Иллюзия счастья (2013 - 2013)

Иллюзия счастья
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Алена Кузнецова знает, что только в сказках прекрасный принц женится на Золушке, но, встретив своего "принца", Юру, не может устоять и влюбляется без памяти. После страстного романа Юра бросает несчастную девушку. Алена перестает верить в любовь и решает выйти замуж за хорошего человека, своего сокурсника по институту, в надежде полюбить его самого и его дочь, прикованную к инвалидному креслу.

Спустя годы Алена понимает, что не может забыть свою первую любовь, и изменяет мужу с Юрой, рассчитывая, что все останется под покровом тайны. Однако все идет не так, как задумала героиня.

В ролях
В ролях
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Сергей Жбанков
Сергей Журавель
Ирина Нарбекова
Ирина Нарбекова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Иллюзия счастья - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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