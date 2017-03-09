В центре событий – трое молодых ребят: Игорь, Люся и Марина. Они с раннего возраста крепко дружили. Роковая красотка Марина питала тайную страсть к Игорю, однако он предпочел скромницу Люсю. Тем не менее чувства Марины не помешали им продолжить тесно общаться и по окончании школы. Спустя 15 лет Игорь по-прежнему счастлив с Людой, они воспитывают двоих детей. Бизнес мужчины процветает. Марина часто бывает у них в гостях и иногда приглядывает за детьми. Однажды выясняется, что Люся тяжело больна...