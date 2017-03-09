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Киноафиша Сериалы Чужое счастье

Чужое счастье (2017 - 2017)

Чужое счастье 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий – трое молодых ребят: Игорь, Люся и Марина. Они с раннего возраста крепко дружили. Роковая красотка Марина питала тайную страсть к Игорю, однако он предпочел скромницу Люсю. Тем не менее чувства Марины не помешали им продолжить тесно общаться и по окончании школы. Спустя 15 лет Игорь по-прежнему счастлив с Людой, они воспитывают двоих детей. Бизнес мужчины процветает. Марина часто бывает у них в гостях и иногда приглядывает за детьми. Однажды выясняется, что Люся тяжело больна...

В ролях
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Ян Алабушев
Ян Алабушев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чужое счастье - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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