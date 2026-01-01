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Кэт Стюарт
Kat Stewart
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Кэт Стюарт
Кэт Стюарт
Kat Stewart
Дата рождения
30 ноября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Бэрнсдейл, Виктория, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Кэт Стюарт
Родилась 30 ноября 1972 года. Бэрнсдейл, Виктория, Австралия.
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8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
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8.2
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