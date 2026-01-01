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Кэт Стюарт
Кэт Стюарт Kat Stewart
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Кэт Стюарт

Kat Stewart

Дата рождения
30 ноября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Бэрнсдейл, Виктория, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Кэт Стюарт

Родилась 30 ноября 1972 года. Бэрнсдейл, Виктория, Австралия.

Популярные фильмы

Леди-детектив мисс Фрайни Фишер 8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер (2012)
Такова жизнь 8.2
Такова жизнь (2010)
Криминальная Австралия 7.9
Криминальная Австралия (2008)

Фильмография Кэт Стюарт

Одна ночь 6.5
Одна ночь
драма, мистика 2023, Австралия
Пять комнат 7.6
Пять комнат
драма, комедия, мелодрама 2019, Австралия
Маленькие чудовища 6.3
Маленькие чудовища Little Monsters
ужасы, комедия 2019, Австралия
Смотреть трейлер Рецензия
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер 8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
драма, криминал 2012, Австралия
Такова жизнь 8.2
Такова жизнь
драма, семейный, мелодрама 2010, Австралия
Криминальная Австралия 7.9
Криминальная Австралия
драма, криминал 2008, Австралия
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