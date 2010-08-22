Жизнь Нины Праудман вышла из-под контроля: экс-супруг буквально преследует ее, настойчиво демонстрируя свои чувства. Помимо этого, она невольно вмешивается в трудности ближайших родственников, а также перед ее глазами ежедневно проходит множество чужих драм, поскольку Нина является акушеркой. Матери, которые боятся за своих младенцев, отцы, которые шокированы тем, что дети на них не похожи, — Нина вынуждена не только принимать роды, но и работать психологом! В это время собственной личной жизни у нее нет...