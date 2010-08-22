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Киноафиша Сериалы Такова жизнь

Такова жизнь (2010 - 2017)

Offspring 18+
Год выпуска 2010
Страна Австралия
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Network 10
Продолжительность сериала 85 часов 0 минут

О чем сериал

Жизнь Нины Праудман вышла из-под контроля: экс-супруг буквально преследует ее, настойчиво демонстрируя свои чувства. Помимо этого, она невольно вмешивается в трудности ближайших родственников, а также перед ее глазами ежедневно проходит множество чужих драм, поскольку Нина является акушеркой. Матери, которые боятся за своих младенцев, отцы, которые шокированы тем, что дети на них не похожи, — Нина вынуждена не только принимать роды, но и работать психологом! В это время собственной личной жизни у нее нет...

В ролях
В ролях
Мэттью Ле Нивез
Дебора Мэйлман
Дебора Мэйлман
Джон Уотерс
Джон Уотерс
Ашер Кедди
Ашер Кедди
Линда Кроппер
Линда Кроппер
Кейт Дженкинсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Такова жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 13 эпизодов
 
Такова жизнь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 13 эпизодов
 
Такова жизнь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 13 эпизодов
 
Такова жизнь - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 13 эпизодов
 
Такова жизнь - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 13 эпизодов
 
Такова жизнь - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 10 эпизодов
 
Такова жизнь - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2017, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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