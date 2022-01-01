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Даниэль Кормак
Даниэль Кормак
Danielle Cormack
О персоне
Фильмография
Даниэль Кормак
Danielle Cormack
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Дата рождения
26 декабря 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Окленд, Новая Зеландия
Рост
168 см
Биография Даниэль Кормак
Родилась 26 декабря 1970 года. Окленд, Новая Зеландия.
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Фильмография Даниэль Кормак
Идеальное создание
ужасы, фантастика, драма, боевик
2006, Новая Зеландия / Великобритания
6.0
Трое в каноэ
приключения, комедия
2004, США
5.0
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