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3 сентября 2007 года на телеканале СТС состоялся показ первой серии «Папиных дочек», которые надолго задержались в эфире и в сердцах зрителей. В 2023 франшиза перезагрузилась, познакомив зрителей с новым поколением дочерей. Теперь любимые герои оригинального сериала и их наследницы отправляются в курортный Кисловодск, чтобы выдать замуж тётю Машу, а заодно попытаться помирить Веника и Дашу, которая наконец-то вернулась домой. Продюсеры и авторы раскроют секреты создания истории, актёры расскажут о самых интересных моментах съёмочного процесса и признаются в любви к своим персонажам.