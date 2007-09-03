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Постер фильма Папины дочки. Мама вернулась. Фильм о фильме
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Папины дочки. Мама вернулась. Фильм о фильме

, 2025
Папины дочки. Мама вернулась. Фильм о фильме
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Папины дочки. Мама вернулась. Фильм о фильме

О фильме

3 сентября 2007 года на телеканале СТС состоялся показ первой серии «Папиных дочек», которые надолго задержались в эфире и в сердцах зрителей. В 2023 франшиза перезагрузилась, познакомив зрителей с новым поколением дочерей. Теперь любимые герои оригинального сериала и их наследницы отправляются в курортный Кисловодск, чтобы выдать замуж тётю Машу, а заодно попытаться помирить Веника и Дашу, которая наконец-то вернулась домой. Продюсеры и авторы раскроют секреты создания истории, актёры расскажут о самых интересных моментах съёмочного процесса и признаются в любви к своим персонажам.

В ролях

Анастасия Сиваева
Анастасия Сиваева
Филипп Бледный
Филипп Бледный
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Ева Смирнова
Ева Смирнова
Полина Денисова
Полина Денисова
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 8 декабря 2025

Отзывы о фильме

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