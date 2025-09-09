Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

9 сентября 2025 14:14
Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Сбежавшую героиню вновь сыграла Анастасия Сиваева.

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил трейлер полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась», который представляет собой новую часть телефраншизы «Папины дочки» и продолжение сериала «Папины дочки. Новые». Картина стартует в кинотеатрах 30 октября.

Завязка «Папиных дочек. Новые» состояла в том, что Даша (Анастасия Сиваева), как и некогда ее собственная мать (Нонна Гришаева), бросила своего мужа Вениамина (Филипп Бледный) и их нескольких дочерей. В результате Веник вынужден самостоятельно заниматься воспитанием четырех дочерей. По ходу развития сюжета у него завязываются романтические отношения с школьным психологом Татьяной (Ксения Теплова).

В предстоящем фильме Даша, переосмыслив свой судьбоносный поступок, наконец-то воссоединяется со своей семьей. Для дочек (Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова) это настоящее чудо, для Веника — большой сюрприз, а для всего семейства — возможность начать все с чистого листа. Кроме того, Маша (Мирослава Карпович) готовится к своей свадьбе в Кисловодске. На торжестве должны собраться все члены семьи, но получится ли у них вновь обрести общий язык?

Производством «Папиных дочек. Мама вернулась» занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и канал СТС, при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации.

Фото: «Атмосфера кино»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Читать дальше 12 сентября 2025
Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Читать дальше 12 сентября 2025
Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером Читать дальше 11 сентября 2025
Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» Читать дальше 12 сентября 2025
Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Читать дальше 12 сентября 2025
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue Читать дальше 11 сентября 2025
На СПбМКФ пройдет конференция региональных кинокомиссий и киностудий На СПбМКФ пройдет конференция региональных кинокомиссий и киностудий Читать дальше 11 сентября 2025
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок» Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок» Читать дальше 10 сентября 2025
Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай» Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай» Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше