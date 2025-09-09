Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил трейлер полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась», который представляет собой новую часть телефраншизы «Папины дочки» и продолжение сериала «Папины дочки. Новые». Картина стартует в кинотеатрах 30 октября.

Завязка «Папиных дочек. Новые» состояла в том, что Даша (Анастасия Сиваева), как и некогда ее собственная мать (Нонна Гришаева), бросила своего мужа Вениамина (Филипп Бледный) и их нескольких дочерей. В результате Веник вынужден самостоятельно заниматься воспитанием четырех дочерей. По ходу развития сюжета у него завязываются романтические отношения с школьным психологом Татьяной (Ксения Теплова).

В предстоящем фильме Даша, переосмыслив свой судьбоносный поступок, наконец-то воссоединяется со своей семьей. Для дочек (Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова) это настоящее чудо, для Веника — большой сюрприз, а для всего семейства — возможность начать все с чистого листа. Кроме того, Маша (Мирослава Карпович) готовится к своей свадьбе в Кисловодске. На торжестве должны собраться все члены семьи, но получится ли у них вновь обрести общий язык?

Производством «Папиных дочек. Мама вернулась» занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и канал СТС, при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации.