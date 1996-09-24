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Мелиса Шенолсун
Мелиса Шенолсун
Melisa Senolsun
О персоне
Фильмография
Мелиса Шенолсун
Melisa Senolsun
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Дата рождения
24 сентября 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Измир, Турция
Рост
170 см
Биография Мелисы Шенолсун
Родилась 24 сентября 1996 года. Измир, Турция.
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