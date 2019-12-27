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Постер к сериалу Дар
Постер к сериалу Дар
Постер к сериалу Дар
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Дар
Дар (2019 - …) Atiye 16+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

«Дар» — мистический турецкий сериал, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. В центре событий находится молодая художница по имени Атийе. Девушка живет в Стамбуле, у нее прекрасные отношения с ее бойфрендом Озаном и совершенно счастливая жизнь. Увы, идиллия главной героини нарушается, когда археолог Эркан находит во время раскопок таинственный артефакт, каким-то образом связанный с Атийе. Ей не остается ничего другого, как начать искать ответы на свои многочисленные вопросы. По ходу развития событий Атийе узнает все больше о потустороннем мире, который окружает её с самого рождения.

Дар - трейлер третьего сезона
Дар
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дживан Джанова
Дживан Джанова
Метин Акдюльгер
Метин Акдюльгер
Берен Саат
Берен Саат Atiye
Хазал Тюресан
Хазал Тюресан
Мехмет Гюнсюр
Мехмет Гюнсюр Erhan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Дар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Дар - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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