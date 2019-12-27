«Дар» — мистический турецкий сериал, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. В центре событий находится молодая художница по имени Атийе. Девушка живет в Стамбуле, у нее прекрасные отношения с ее бойфрендом Озаном и совершенно счастливая жизнь. Увы, идиллия главной героини нарушается, когда археолог Эркан находит во время раскопок таинственный артефакт, каким-то образом связанный с Атийе. Ей не остается ничего другого, как начать искать ответы на свои многочисленные вопросы. По ходу развития событий Атийе узнает все больше о потустороннем мире, который окружает её с самого рождения.