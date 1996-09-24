Menu
Melisa Senolsun
Melisa Senolsun
Melisa Senolsun
Date of Birth
24 September 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine
6.6
The Gift
Drama, Thriller, Mystery
2019, Turkey
