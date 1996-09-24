Melisa Senolsun

Menu
Date of Birth
24 September 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

Filmography

Genre
Year
The Gift 6.6
The Gift
Drama, Thriller, Mystery 2019, Turkey
