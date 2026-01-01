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Мераль Четинкая
Мераль Четинкая Meral Çetinkaya
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Мераль Четинкая

Meral Çetinkaya

Дата рождения
5 марта 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бурса, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Биография Мераль Четинкая

Родилась 5 марта 1945 года. Бурса, Турция.

Популярные фильмы

Джем Карача и его слёзы 7.5
Джем Карача и его слёзы (2024)
Бесценное время 7.2
Бесценное время (2010)
Железная Девушка: Неслиджан 7.1
Железная Девушка: Неслиджан (2023)

Фильмография Мераль Четинкая

Другой день 4.9
Другой день
криминал, драма 2025, Турция
Экскурсовод 5.8
Экскурсовод Tur Rehberi
комедия 2025, Турция
На алгоритм уповаем 5.9
На алгоритм уповаем In Algorithm We Trust
драма 2025, Турция
Врата времени 5.4
Врата времени
драма 2024, Турция
Джем Карача и его слёзы 7.5
Джем Карача и его слёзы Cem Karaca'nin Gözyaslari
биография, драма, музыка 2024, Турция
Мой друг аист 6.5
Мой друг аист Yaren Leylek
приключения, семейный 2024, Турция
Железная Девушка: Неслиджан 7.1
Железная Девушка: Неслиджан Demir Kadin Neslican
драма 2023, Турция
В пух и прах 6.4
В пух и прах
драма, мелодрама 2022, Турция
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