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Мераль Четинкая
Meral Çetinkaya
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Мераль Четинкая
Мераль Четинкая
Meral Çetinkaya
Дата рождения
5 марта 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бурса, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Мераль Четинкая
Родилась 5 марта 1945 года. Бурса, Турция.
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