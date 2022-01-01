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Берен Саат
Берен Саат
Beren Saat
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Берен Саат
Beren Saat
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Дата рождения
26 февраля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Анкара, Турция
Рост
169 см
Биография Берен Саат
Родилась 26 февраля 1984 года. Анкара, Турция.
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