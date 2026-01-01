Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юуки Кувахара
Yuuki Kuwahara
Киноафиша
Персоны
Юуки Кувахара
Юуки Кувахара
Yuuki Kuwahara
Дата рождения
24 июня 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сасебо, Нагасаки, Япония
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Биография Юуки Кувахары
Родилась 24 июня 1991 года. Сасебо, Нагасаки, Япония.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
Истребитель демонов
(2019)
7.6
Дракон-горничная госпожи Кобаяши: Одинокий дракон
(2025)
7.1
Духовные хроники
(2021)
Фильмография Юуки Кувахары
4.8
Прячься, Макина!
аниме
2025, Япония
7.6
Дракон-горничная госпожи Кобаяши: Одинокий дракон
Kobayashi-san Chi no Meidoragon Samishigariya no Ryû
приключения, анимация, фэнтези
2025, Япония
6.4
Мир Лидейл
аниме , приключения, мини-сериал
2022, Япония
7.1
Духовные хроники
боевик, приключения, аниме
2021, Япония
6.4
Эдем
аниме , фэнтези, фантастика, мини-сериал
2021, Япония
6.9
Непризнанный школой владыка демонов
аниме , фэнтези, комедия
2020, Япония
6.8
Избранный богами
приключения, аниме , фэнтези
2020, Япония
7
Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2019, Япония
Показать еще
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить