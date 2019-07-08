Жизнь семнадцатилетнего Хадзимэ кардинально меняется, когда он вместе с одноклассниками попадает в другой мир. Однако привычная для любого отаку история, в которой герой получает невероятные способности, нарушающие все законы мироздания, неожиданно меняется, когда всех призванных юношей и девушек наделяют божественными дарами и классами. Тем не менее, ничем не примечательный школьник, который до недавнего времени был изгоем среди сверстников, снова оказывается в невыгодном положении, так как ему достались самые скромные и посредственные способности с точки зрения боевой мощи. Сможет ли он преодолеть все трудности и стать великим героем?