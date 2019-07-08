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Постер сериала Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире
Постер сериала Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире
Постер сериала Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире
Постер сериала Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире
Рейтинги
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Киноафиша Сериалы Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире

Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире (2019 - …)

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 16 часов 24 минуты

О чем сериал

Жизнь семнадцатилетнего Хадзимэ кардинально меняется, когда он вместе с одноклассниками попадает в другой мир. Однако привычная для любого отаку история, в которой герой получает невероятные способности, нарушающие все законы мироздания, неожиданно меняется, когда всех призванных юношей и девушек наделяют божественными дарами и классами. Тем не менее, ничем не примечательный школьник, который до недавнего времени был изгоем среди сверстников, снова оказывается в невыгодном положении, так как ему достались самые скромные и посредственные способности с точки зрения боевой мощи. Сможет ли он преодолеть все трудности и стать великим героем?

В ролях
В ролях
Minami Takahashi
Юмири Ханамори
Тосинари Фукамати
Саори Оониси
Юуки Кувахара
Юуки Кувахара
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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Сезоны
Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 13 эпизодов
 
Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 12 эпизодов
 
Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 16 эпизодов
 
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