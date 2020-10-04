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Постер сериала Избранный богами
Постер сериала Избранный богами
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Избранный богами

Избранный богами (2020 - 2023)

By the Grace of the Gods 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Прожив довольно несчастливую жизнь, Рёма Такэбаяси умирает во сне в возрасте 39 лет. Сжалившись над ним, три божества предлагают ему шанс переродиться в мире магии, где у него только одна миссия — быть самим собой и наслаждаться жизнью. Они наделяют его огромной физической силой, способностью управлять стихиями и, пообещав, что будут приглядывать за ним, отправляют Рёму, ставшего ребенком, в лес, где и начинается его новая жизнь. Проходит три года. Потратив большую часть времени на изучение слизи, Рёма выводит уникальные виды, обучает их и создает армию, одновременно развивая свои магические способности. Хотя мальчик доволен отшельническим существованием, он всё же скучает по общению с людьми. Однажды он встречает раненого слугу герцога. Мальчик исцеляет его, и соглашается пойти с ним, прихватив с собой армию слизи.

В ролях
В ролях
Azusa Tadokoro
Марика Коно
Марика Коно
Юуки Кувахара
Юуки Кувахара
Даисукэ Оно
Даисукэ Оно
Макото Ясумура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Избранный богами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Избранный богами - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
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