Прожив довольно несчастливую жизнь, Рёма Такэбаяси умирает во сне в возрасте 39 лет. Сжалившись над ним, три божества предлагают ему шанс переродиться в мире магии, где у него только одна миссия — быть самим собой и наслаждаться жизнью. Они наделяют его огромной физической силой, способностью управлять стихиями и, пообещав, что будут приглядывать за ним, отправляют Рёму, ставшего ребенком, в лес, где и начинается его новая жизнь. Проходит три года. Потратив большую часть времени на изучение слизи, Рёма выводит уникальные виды, обучает их и создает армию, одновременно развивая свои магические способности. Хотя мальчик доволен отшельническим существованием, он всё же скучает по общению с людьми. Однажды он встречает раненого слугу герцога. Мальчик исцеляет его, и соглашается пойти с ним, прихватив с собой армию слизи.