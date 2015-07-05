Когда злобный бог Маджин пробуждается, богиня судьбы выбирает шестерых воинов и наделяет их силой, чтобы спасти мир. Эти избранные получают метку в виде цветка на своем теле и становятся известны как Герои Шести Цветов. В день, когда возрождение бога зла становится неизбежным, Адлет Майер, называющий себя сильнейшим человеком на Земле, оказывается среди избранных, готовых сразиться с тьмой. Однако, прибыв на место встречи, он обнаруживает, что героев собралось семеро. Это означает, что среди них есть самозванец и враг. В напряженной атмосфере растут недоверие и подозрения, и где-то в густом древнем лесу назревает жестокая схватка.