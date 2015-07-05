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Постер сериала Герои шести цветов
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Киноафиша Сериалы Герои шести цветов

Герои шести цветов (2015 - 2015)

Rokka no Yuusha 18+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Когда злобный бог Маджин пробуждается, богиня судьбы выбирает шестерых воинов и наделяет их силой, чтобы спасти мир. Эти избранные получают метку в виде цветка на своем теле и становятся известны как Герои Шести Цветов. В день, когда возрождение бога зла становится неизбежным, Адлет Майер, называющий себя сильнейшим человеком на Земле, оказывается среди избранных, готовых сразиться с тьмой. Однако, прибыв на место встречи, он обнаруживает, что героев собралось семеро. Это означает, что среди них есть самозванец и враг. В напряженной атмосфере растут недоверие и подозрения, и где-то в густом древнем лесу назревает жестокая схватка.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Акира Исида
Акира Исида
Аои Юки
Аои Юки
Кэнъитиро Мацуда
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Аи Какума
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Герои шести цветов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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