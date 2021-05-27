«Эдем» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается онлайн-платформа Netflix. Сюжет сериала разворачивается в далеком будущем: человечество полностью исчезло, а на его место пришли интеллектуальные роботы. Без воин, индустриальных заводов и как такового социума наша планета превратилась в настоящее райское место. Однажды пара роботов натыкается на капсулу, в которой спит человеческий младенец. Поддавшись искушению, они решают его вырастить. Со временем найденыш превращается в девушку по имени Сара. Она взрослеет и начинает задаваться различными экзистенциальными вопросами. Кто она и для чего появилась в этом мире?