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Постер к сериалу Эдем
Постер к сериалу Эдем
Постер к сериалу Эдем
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Киноафиша Сериалы Эдем
Эдем (2021 - …) Eden 6+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 1 час 40 минут
О чем сериал

«Эдем» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается онлайн-платформа Netflix. Сюжет сериала разворачивается в далеком будущем: человечество полностью исчезло, а на его место пришли интеллектуальные роботы. Без воин, индустриальных заводов и как такового социума наша планета превратилась в настоящее райское место. Однажды пара роботов натыкается на капсулу, в которой спит человеческий младенец. Поддавшись искушению, они решают его вырастить. Со временем найденыш превращается в девушку по имени Сара. Она взрослеет и начинает задаваться различными экзистенциальными вопросами. Кто она и для чего появилась в этом мире?

Эдем - трейлер первого сезона
Эдем
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
Юко Каида
Юко Каида
Марика Коно
Марика Коно
Кэнтаро Ито
Кэнтаро Ито
Кёко Хиками
Кёко Хиками
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эдем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Эдем
Кадры из сериала
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