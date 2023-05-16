Начались съемки сериала «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной и другими звездами

Телеканал СТС объявил о начале съемок 12-серийного фэнтезийного сериала «Наследники. Дар крови».

Ключевые роли исполняют Мария Лобанова («Поехавшая»), Артем Кошман («Черная весна»), Полина Айнутдинова («Дурдом»), Оксана Акиньшина («Контейнер») и Екатерина Вилкова («Начальник разведки»). Также в шоу снимаются Елена Подкаминская («Кухня»), Антон Васильев («Капельник»), Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы»), Кристина Корбут («Закрытый уровень») и Антон Кузнецов («Юра дворник»).

По сюжету, некогда дочь великого волшебника Надя (Акиньшина) попыталась украсть могущественное кольцо своего отца, чтобы защитить родных от сил зла. Однако ее миссия провалилась, и женщина исчезла. Из-за этого ее муж Роман (Антон Васильев), работающий обычным хирургом в мире людей, оказался вынужден в одиночку воспитывать трех детей. Через несколько лет в юных потомках волшебника неожиданно пробуждаются суперспособности. Прознав об этом, жестокий агент Отдела магической безопасности Вера (Вилкова) открывает на детей охоту. С этого дня жизнь волшебной семейки меняется навсегда.

Постановщиками шоу выступают Александр Бабаев, ранее работавший над ромкомом «Тайный Санта» и хоррором «Ряд 19», и Антон Федотов, наиболее известный по сериалам «Совершенно летние» и «Ивановы-Ивановы». По словам последнего, «Наследники. Дар крови» в первую очередь посвящены темам взросления и взаимоотношений с близкими.