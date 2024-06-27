Слежка
– Четверо приятелей организовывают тайный клуб. Они следят за случайными людьми, снимают их на мобильный телефон и выкладывают в сеть компромат на незнакомцев. Однажды в клубе появляется Настя. Девушке удается снять серийного маньяка на видео, которое перевернет жизнь всем.
Фильм скучный, нудный и не интересный. Конечно, за исключением финальных сцен. Ведь финал снят в лучших традициях мастеров ужасов. Жутко, страшно и напряжённо, с кровью и расчлененкой.
Лишь благодаря финалу я готов поставить оценку: 6 из 10.
Авторизация по e-mail