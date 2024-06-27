Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Слежка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Слежка. Трейлер

Слежка. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 26 сентября 2023
Слежка – Четверо приятелей организовывают тайный клуб. Они следят за случайными людьми, снимают их на мобильный телефон и выкладывают в сеть компромат на незнакомцев. Однажды в клубе появляется Настя. Девушке удается снять серийного маньяка на видео, которое перевернет жизнь всем.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Weteran Mc 27 июня 2024, 00:58
Оценка
Новинка осени 2023 года, отечественный триллер " Слежка" повествует о девушке Насте, которая с помощью мобильного телефона следит за каждым шагом некого объекта. Но интерес девушки сменяется животным страхом, когда выясняется, что героем её видео стал настоящий серийный маньяк. И уже он открыл свою охоту на Настю и её друзей.
Фильм скучный, нудный и не интересный. Конечно, за исключением финальных сцен. Ведь финал снят в лучших традициях мастеров ужасов. Жутко, страшно и напряжённо, с кровью и расчлененкой.
Лишь благодаря финалу я готов поставить оценку: 6 из 10.
27 июня 2024, 00:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.9 Слежка
Слежка триллер, 2023, Россия
Девушка Миллера - дублированный трейлер 02:23
Девушка Миллера  дублированный трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 01:08
Мажор в Дубае  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Тимур и его команда - trailer 01:00
Тимур и его команда  trailer
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше