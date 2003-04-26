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Владимир Сальников
Владимир Сальников
О персоне
Фильмография
Владимир Сальников
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Дата рождения
5 января 1959
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 апреля 2003
Место рождения
Казань, СССР (Россия)
Биография Владимира Сальникова
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