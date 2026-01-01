Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Элли Кендрик
Ellie Kendrick
Киноафиша
Персоны
Элли Кендрик
Элли Кендрик
Ellie Kendrick
Дата рождения
8 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.6
Вверх и вниз по лестнице
(2010)
7.4
Воспитание чувств
(2009)
7.1
Globe: Ромео и Джульетта
(2009)
Фильмография Элли Кендрик
6.6
Бонус-трек
Bonus Track
комедия, музыка
2023, Великобритания
6.4
Кобра
драма, боевик
2020, Великобритания
6.4
Наводнение
The Levelling
драма
2016, Великобритания
5.6
Хороший денек для свадьбы
Cheerful Weather for the Wedding
драма, комедия
2011, США
Смотреть трейлер
7.6
Вверх и вниз по лестнице
драма
2010, Великобритания
7.4
Воспитание чувств
An Education
драма
2009, Великобритания
Смотреть трейлер
7.1
Globe: Ромео и Джульетта
Globe: Romeo and Juliet
спектакль
2009, Великобритания
Показать еще
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить