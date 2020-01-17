Британский многосерийный боевик «Кобра» – это история о деятельности комитета «КОБРА», который состоит из специалистов по безопасности, политических деятелей и спасателей. Премьер-министру страны часто приходится принимать спонтанные и нередко рискованные решения, чтобы граждане не столкнулись с эксцессами разного рода. При этом в политических кругах не стоит рассчитывать на дружелюбие и поддержку со стороны единомышленников. Это мир интриг и провокаций, где все готовы вонзить нож в спину противника.