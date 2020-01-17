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Постер к сериалу Кобра
Постер к сериалу Кобра
Постер к сериалу Кобра
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Кобра
Кобра (2020 - …) COBRA 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

Британский многосерийный боевик «Кобра» – это история о деятельности комитета «КОБРА», который состоит из специалистов по безопасности, политических деятелей и спасателей. Премьер-министру страны часто приходится принимать спонтанные и нередко рискованные решения, чтобы граждане не столкнулись с эксцессами разного рода. При этом в политических кругах не стоит рассчитывать на дружелюбие и поддержку со стороны единомышленников. Это мир интриг и провокаций, где все готовы вонзить нож в спину противника.

Кобра - трейлер первого сезона
Кобра
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Люси Коху
Люси Коху
Эдвард Беннетт
Элли Кендрик
Ричард Дормер
Ричард Дормер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кобра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кобра - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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