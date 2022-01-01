Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Виктория Адельфина
Виктория Адельфина
О персоне
Фильмография
Виктория Адельфина
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Воронеж, СССР (Россия)
Биография Виктории Адельфины
Родилась 25 июня 1976 года. Воронеж, СССР (Россия).
Развернуть
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все