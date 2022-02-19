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Киноафиша Сериалы Бабуля
Бабуля (2022 - 2022) Бабуля 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 28 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический мини-сериал «Бабуля» – это история о пожилой женщине по имени Арина Ивановна. Она работала школьным директором, а теперь вышла на пенсию. Но перспектива коротать дни за вязанием не радует героиню. Она привыкла посвящать себя любимому делу, без которого не может найти себе места. Да и в жизни ее близких сейчас не лучший период. Дочь разругалась со своим возлюбленным, узнав, что он неверен ей. А внук Виталик мучается от депрессии. Арина Ивановна хочет взбодрить родственников и... делает вид, что умирает.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Сергей Паршин
Сергей Паршин
Галина Анисимова
Анна Невская
Анна Невская
Андрей Шишков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бабуля - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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