Российский мелодраматический мини-сериал «Бабуля» – это история о пожилой женщине по имени Арина Ивановна. Она работала школьным директором, а теперь вышла на пенсию. Но перспектива коротать дни за вязанием не радует героиню. Она привыкла посвящать себя любимому делу, без которого не может найти себе места. Да и в жизни ее близких сейчас не лучший период. Дочь разругалась со своим возлюбленным, узнав, что он неверен ей. А внук Виталик мучается от депрессии. Арина Ивановна хочет взбодрить родственников и... делает вид, что умирает.